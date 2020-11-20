شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم موعد عودة حمدي زكي وأحمد مصطفى لتدريبات الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجري ثنائي الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي، محمد حمدي زكي وأحمد مصطفى، اختبارًا طبيًا، الإثنين، لتحديد موعد عودتهما للتدريبات الجماعية.

ويؤدي الثنائي برنامجًا تأهيليًا تحت إشراف الجهاز الطبي، لتخليصهما من آثار الإصابة التي أبعدتهما عن التدريبات طوال الفترة الماضية.

ويتضمن البرنامج التأهيلي الجري الخفيف حول الملعب، بالإضافة إلى أداء بعض تدريبات التقويات داخل صالة الجيمانزيوم الخاصة بنادي الإسماعيلي.