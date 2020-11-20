ريكاردو يحدد برنامجًا تدريبيًا خاصًا لـ«شيلونج» في الإسماعيلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد هيرون ريكاردو، المدير الفني للفريق الأول بالإسماعيلي، برنامج تدريبي خاص لمهاجم الفريق شيلونج، ليؤديه خلال الفترة المقبلة.
وتحفظ ريكاردو على المستوى البدني، لشيلونج، وعدم وصوله للفورمة المناسبة التي يرغب وصوله اليها لحجز مكانه ضمن التشكيل الأساسي.
ويشارك فخر الدين بن يوسف، شيلونج، في أداء البرنامج التدريبي، خصوصاً أنه كان بعيدًا عن المران طوال الفترة المنقضية، بسبب تواجده في تونس.
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