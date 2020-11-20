«دونجا» يتألق في فقرة التسديد على المرمى خلال مران الإسماعيلي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلي مرانه اليومي على الملعب الفرعي، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.
المران اشتمل على مجموعة من الخطط الفنية، أبرزها الركلات الثابتة، باعتبارها أحد الحلول الهجومية في تسجيل الأهداف.
وقام الجهاز الفنى بتخصيص جملة فنية على التسديدات وسط تألق لمحمود عبدالعاطي «دونجا» ارتكاز الفريق، في التسديد، ونال إعجاب المدير الفني.
وحرص المدير الفنى البرازيلي هيرون ريكاردو على تصحيح الأخطاء الفنية خلال التقسيمة التي سعى اللاعبون خلالها على تقديم أفضل ما لديهم لنيل ثقته.
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