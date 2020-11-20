شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور وزير الرياضة.. سباح مصري يدخل موسوعة جينيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تحقيق مصر إنجازًا جديدًا وتحطيم رقم قياسي جديد بموسوعة جينيس، لأعلى قفزة خارج الماء للسباح المصري عمر سيد شعبان، لاعب المنتخب القومي للسباحة بالزعانف.

واستطاع «شعبان» تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس ريكورد لأعلى قفزة خارج الماء، بارتداء الزعانف المونو، بارتفاع 2 متر و10 سم، ليعود ويسجل مرة أخرى بتحقيق رقم قياسي أكبر بارتفاع 2 متر و30 سم مسجلًا اسمه بسطور من ذهب.

وأعرب «صبحي» عن سعادته البالغة بتحطيم الرقم القياسي بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، مؤكدًا أن المصري أثبت قدرته على تحقيق المستحيل، وحفر اسمه من ذهب في سطور العالمية، حيث استطاع عمر كسر الرقم الحالي على ارتفاع 2 متر و5 سم المسجل باسم كل من البطل المصري سيد الباروكي وبطل العالم الإيطالي استيفانو فيدجيني.