شكرا لقرائتكم خبر عن ساوثجيت: منتخب إنجلترا في مرحلة البناء.. و«جريليش» مذهل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جاريث ساوثجيت، المدير الفنى للمنتخب الإنجليزى، إن فريقه الشاب سيصل لأفضل مستوياته خلال 3 إلى 5 أعوام.

واعتمد ساوثجيت على عدد من اللاعبين الشباب، بمن في ذلك فيل فودين، وجاك جريليش، وماسون ماونت في آخر 3 مباريات دولية، فيما غاب العديد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابة.

ورغم أن المنتخب الإنجليزى خسر بهدفين نظيفين أمام بلجيكا وانتهت مسيرته في دورى أمم أوروبا يوم الأحد الماضى، لكن الفوز على أيرلندا الأسبوع الماضى وعلى منتخب أيسلندا، الأربعاء، قدم العديد من الأسباب للتفاؤل.

ويبنى ساوثجيت الفريق حتى نهائيات أمم أوروبا التي تقام الصيف المقبل، وكأس العالم 2022. وقال ساوثجيت بعد أن فاز فريقه على أيسلندا (4-0)، بهدفين لفيل فودين، وهدف لكل من ديكلان ريس وماونت: «نحن نحاول أن نبنى فريقا». وأضاف: «لم نكن قريبين من وجود فريقنا بشكل كامل سويًا هذا الخريف، وأراد جميع أفراد الفريق اللعب». وأكد: «القائد (هارى كين) أراد اللعب، يمكننا أن نحيط اللاعبين الصغار بثبات اللاعبين أصحاب الخبرات»

ومع غياب لاعبين أمثال جوردان هندرسون ورحيم سترلينج وماركوس راشفورد، قدمت مباراة أيسلندا الكثير من الفرص للاعبين الأصغر سنًا للتألق. وسجل فودين أول أهدافه الدولية، وحصل ريس وماونت وبوكايو ساكا على فرصهما.

وأوضح ساوثجيت: «مازلنا نحاول البناء والتحسن طوال الوقت. كانت هناك كرة قدم رائعة، وكان من الجيد رؤيتها، كانت الأمور جيدة للاعبين الصغار لتحقيق الأهداف، هذا شىء مميز لهم». وأضاف: «الفريق الذي امتلكناه على مدار الأشهر الثلاثة الماضية سيصل لأفضل مستوياته خلال من 3 إلى 5 أعوام مقبلة، وسيحصل اللاعبون على الكثير من الخبرة من خلال المشاركة مع أنديتهم ومع المنتخب»

وأردف: «سنستثمر الوقت فيهم. وهناك أيضا بعض اللاعبين الكبار الذين يقدمون مستويات جيدة للغاية»

وأبدى ساوثجيت تفهمه لمخاوف مدربى الدورى الإنجليزى الممتاز، الذين كانوا يخشون من إمكانية حدوث المزيد من الإصابات خلال المباريات الدولية بسبب تزاحم جدول المباريات، جراء التأجيلات التي تسبب فيها فيروس كورونا.

واستطرد: «لدىّ تعاطف تام مع مدربى الدورى الإنجليزى الممتاز، هذا الموسم معقد للغاية على الجميع. لم نختر هذا الفريق للمواجهة».

وأردف مدرب إنجلترا: «لعبنا دورنا من خلال تكييف تدريباتنا، وتدوير اللاعبين في المباريات الودية، لكننا بحاجة للمنافسة. يجب أن نستغل كل الفرص المتاحة لنا. نحن خلف فرنسا والبرتغال، وهم يدفعون بالتشكيل الأساسى».

وأشار ساوثجيت إلى أن فودين، لاعب مانشستر سيتى، وجاك جريليش، لاعب أستون فيلا، أظهرا أنهما ينتميان لأعلى المستويات.

وذكر: «أتمنى دائمًا أن يشعر اللاعبون بحرية اللعب مثلما يشعرون مع أنديتهم، وفعل فودين هذا، كانت هناك عروض ممتازة، خاصة من جاك جريليش، إنه توازن جيد أن يكون لديك لاعب لديه نزعة هجومية في هذا المركز».

وختم: «كان من الجيد أيضًا أن نرى ماسون ماونت في وسط الملعب مرة أخرى، هو يجعل المهاجمين يركضون. كان أداؤنا الهجومى جيدًا للغاية. وأظهر بوكايو ساكا إمكاناته مرة أخرى».