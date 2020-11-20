شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا الأحد استعدادًا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الكروي الأول للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، الدخول معسكر مغلق بداية من الأحد. ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك يوم 27 من نوفمبر الجاري، في نهائي دوري رابطة الأبطال الأفريقي. ويرغب موسيماني في الابتعاد بلاعبيه طوال تلك الفترة المقبلة، خوفاً من تعرض أي لاعب لإصابة جديدة بفيروس كورونا الوضع في مصر

اصابات 111,955

تعافي 101,564

وفيات 6,508

كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يدخل معسكرًا مغلقًا الأحد استعدادًا للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.