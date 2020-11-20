شكرا لقرائتكم خبر عن المنيا يفوز في وديتي الفكرية وملوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المنيا، مباراتين وديتين خلال اليومين الماضيين، ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد، والذي ينطلق بمواجهة فريق نادي قنا نهاية الأسبوع القادم.

وبدأ فريق المنيا مبارياته باستضافة فريق ناصر الفكرية، أمس الخميس، على ملعب النادي الرئيسي، وتمكن خلاله الفريق من الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز ثلاثية المنيا اللاعب حسام حسن «هدفين» ومحمد محسن «هدف».

وقام شديد قناوي المدير الفني للمنيا بتجربة نصف قوام الفريق خلال مباراة أمس، للاطمئنان على جميع اللاعبين، بينما خاض مباراة اليوم أمام نادي ملوي بنصف اللاعبين الآخرين.

وقد انتهت مباراة اليوم بفوز المنيا بهدفين مقابل هدف، أحرزهما اللاعب «بلية» الوافد الجديد لصفوف الفريق المنياوي قادما من فريق «كوكاكولا».

وحرص مجلس إدارة نادي المنيا على حضور المباريات لدعم ومؤازرة الفريق خلال مسيرته بالموسم الجديد، إذ حضر كل من: المحاسب عاطف عبدالجابر رئيس مجلس الإدارة، والمستشار أحمد عمر نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف على ملعب كرة القدم، وا. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.