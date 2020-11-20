شكرا لقرائتكم خبر عن تألق الأسود الثلاثة وغياب صلاح عن مباراة أتلانتا في صدر صحف إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اهتمت الصحف الإنجليزية الصادرة مؤخرا، بالانتصار الكبير الذي حققه المنتخب الإنجليزى على حساب أيسلندا برباعية نظيفة، في دورى الأمم الأوروبية، إضافة إلى تسليط الضوء على قتال مدربى البريميرليج لإعادة التبديلات الخمسة في المباريات.

وعنونت صحيفة «ميرور»: «الأولاد بخير.. فودين يضع عار أيسلندا وراء ظهره مع استمتاع رايس ومونت بالفوز الكبير»

وفي الأعلى كتبت: «صلاح يستعد للغياب عن صدام أتالانتا بعد اختباره الإيجابى الثالث».

كما كتبت أيضًا: «مدربو البريميرليج الغاضبون يستعدون للقتال من أجل التبديلات الخمسة».

وكتبت أيضًا: «بوريس: نأمل في إعادة الجماهير في أقرب وقت»، في إشارة إلى تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.

أما صحيفة «الجارديان» فعنونت: «فودين يثبت صعوبة التعامل معه من أيسلندا».

وفى الأسفل كتبت: «البريميرليج يبدأ التحرك لإعادة تقديم التبديلات الخمسة».

وفى الجانب كتبت: «أندية كرة القدم ربما تطلب تواجد أطباء أعصاب في الجهاز الطبى».

من جانبها عنونت صحيفة «مترو»: «فيل يوقف متاعب إنجلترا.. فودين يسجل ثنائية ليمهد الطريق للأسود الثلاثة الصغيرة لساوثجيت لإنهاء العام الصعب بقوة».

وفى الأسفل كتبت: «الإيجابية الثانية تبعد صلاح والننى».

كما كتبت في الأسفل أيضًا: «لينيكر: قللوا مخاطر الأمراض العقلية بتفادى الضربات الرأسية في التدريبات».