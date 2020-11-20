شكرا لقرائتكم خبر عن تألق الأسود الثلاثة وغياب صلاح عن مباراة أتلانتا في صدر صحف إنجلترا والان نبدء بالتفاصيل
وعنونت صحيفة «ميرور»: «الأولاد بخير.. فودين يضع عار أيسلندا وراء ظهره مع استمتاع رايس ومونت بالفوز الكبير»
وفي الأعلى كتبت: «صلاح يستعد للغياب عن صدام أتالانتا بعد اختباره الإيجابى الثالث».
كما كتبت أيضًا: «مدربو البريميرليج الغاضبون يستعدون للقتال من أجل التبديلات الخمسة».
وكتبت أيضًا: «بوريس: نأمل في إعادة الجماهير في أقرب وقت»، في إشارة إلى تصريحات رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون.
أما صحيفة «الجارديان» فعنونت: «فودين يثبت صعوبة التعامل معه من أيسلندا».
وفى الأسفل كتبت: «البريميرليج يبدأ التحرك لإعادة تقديم التبديلات الخمسة».
وفى الجانب كتبت: «أندية كرة القدم ربما تطلب تواجد أطباء أعصاب في الجهاز الطبى».
من جانبها عنونت صحيفة «مترو»: «فيل يوقف متاعب إنجلترا.. فودين يسجل ثنائية ليمهد الطريق للأسود الثلاثة الصغيرة لساوثجيت لإنهاء العام الصعب بقوة».
وفى الأسفل كتبت: «الإيجابية الثانية تبعد صلاح والننى».
كما كتبت في الأسفل أيضًا: «لينيكر: قللوا مخاطر الأمراض العقلية بتفادى الضربات الرأسية في التدريبات».
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