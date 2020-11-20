شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب لهيطة: استخرجنا كارنيهات مباراة الزمالك باسم نادي مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف إيهاب لهيطة، مدير نادي مصر، أن كل ما يتردد بشأن وجود أزمة في قائمة الفريق قبل مواجهة الزمالك غدًا في كأس مصر، أمر غير صحيح.
وقال «لهيطة» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «لا مشكلة نهائيًا، الزمالك سيواجه نادي مصر، وحتى هذه اللحظه النادي ما زال يحتفظ بهذا الاسم، وسيخوض الفريق المباراة غدًا بقائمة مكتملة، لكونه لم يتم تغير اسم النادي حتى هذه اللحظة».
وأضاف «لهيطة» أن ناديه ما زال يحتفظ باسمه القديم على الأوراق الرسمية، وتم استخراج كارنيهات اللاعبين لخوض مباراة الغد، وعقب نهاية مباريات الفريق في الكأس سيتم تغيير اسم النادي إلى «زد».
ومن المقرر أن يقود المباراة فنيًا أسامة نبيه، مديرًا فنيًا، ومحمد صبري، مدربًا مساعدًا.
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