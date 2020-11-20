شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينهي أزمة قائمة نادي مصر أمام الزمالك في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر رأي اتحاد الكرة على خوض الفرق المتأهلة للأدوار النهائية لمسابقة كأس مصر بالقوائم الجديدة.
وفيما يخص أزمة تغيير اسم نادي مصر إلى «زد»، أكد مصدر في اتحاد الكرة، أنه لا توجد أزمة في استكمال الفريق مبارياته في الكأس، خاصة أن جميع الأوراق مثبتة تحت اسم «نادي مصر».
وقال المصدر أنه لا توجد أزمة في مباراة الزمالك وفريق مصر المقرر لها غدًا السبت، وأوضح أن تعليمات كأس مصر واضحة وهى أن تقام المباريات بالقوائم الجديدة خاصة وأن القيد مفتوح حاليًا.
وفيما يتعلق بأندية القسم الثانى تحديدًا سيتم غلق القيد لهم بعد 3 أيام بسبب انطلاق الموسم الجديد، لذا من حق نادي مصر خوض مباراة الغد أمام الزمالك بالقائمة الجديدة.
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