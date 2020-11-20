شكرا لقرائتكم خبر عن ماراثون بنادي الجزيرة في افتتاح ملعب الهوكي والمضمار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نظم نادى الجزيرة، اليوم الجمعة، سباق ماراثون لأعضاء النادى بمناسبة افتتاح ملعب الهوكي ومضمار الجرى والمشي بمشاركة 200 عضوا ،، يتقدمهم المهندس عمرو جزارين رئيس مجلس إدارة النادي.

انطلق الماراثون من بوابة السبق ومرورًا بميدان النادى ونهاية بمضمار الملعب الرئيسي، ثم ألقى رئيس الجزيرة كلمة بسيطة هنأ فيها الأعضاء بالملعب الجديد، ودعا إلى الحفاظ عليه لكونه متنفس لعدد كبير من الاعضاء من مختلف الاعمار للكبار والشباب معا.

وشملت التجديدات بالملعب زراعته بأحدث الأنواع المطابقة للملاعب الدولية «باسبالم» وتغيير نظام الرى من اليدوى إلى الرشاشات.

كما تم التخلص من التراك القديم المتهالك بآخر جديد مزودًا بشبكة صرف جديدة، فضلا عن تركيب أبراج الاضاءة بكشافات «الليد» الموفرة بدلا من «الميتال هالايد»، وتم التجديد الشامل لملعب كرة اليد التدريبي الملحق بالملعب الرئيسي.