شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا: كمشجع لبرشلونة أتمنى أن ينهي ميسي مسيرته في البارسا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، إنه لا يعرف ما الذي يخبئه المستقبل للأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه عبر عن أمله بصفته من عشاق برشلونة في أن يبقى المهاجم في النادي الإسباني حتى نهاية مسيرته.

ووقع جوارديولا، الذي قاد سيتي للفوز بلقبين للدوري الممتاز وثلاثة ألقاب لكأس الرابطة ولقب في كأس الاتحاد، بعد وصوله في 2016، عقدا جديدا لعامين يوم الخميس ليبقى في الفريق الإنجليزي حتى نهاية موسم 2022-2023.

وزاد تجديد التعاقد مع مدرب برشلونة السابق التكهنات عن احتمال عودة ميسي للعمل مع جوارديولا، حيث يقضي المهاجم الأرجنتيني العام الأخير في عقده الحالي في إسبانيا بعد أن باءت محاولته لمغادرة برشلونة بالفشل قبل انطلاق الموسم.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل مواجهة توتنهام في الدوري غدا السبت: «ميسي لاعب في برشلونة. إذا سألتني عن رأيي فإنني أشعر بامتنان كبير لما فعله برشلونة معي شخصيا. أريده أن ينهي مسيرته هناك».

وتابع: «أحب وأتمنى ذلك. قلتها آلاف المرات. أتمنى كمشجع لبرشلونة أن ينهي مسيرته هناك. لا أدري ما الذي يفكر فيه ميسي لكنه يلعب حاليا في برشلونة وفترة الانتقالات في يونيو».

وسيتحول تركيز جوارديولا على الفور لمواجهة توتنهام صاحب المركز الثاني الذي قد يتصدر الترتيب حال الانتصار. وسيفتقد سيتي جهود لاعب الوسط البارز فرناندينيو بسبب المرض.

وأضاف جوارديولا: «عاد الكثير من اللاعبين باستثناء نيثن آكي وفرناندينيو. تنتظرنا مباريات كثيرة لذا سيكون من المهم استعادة جهود الجميع. سيرجيو أجويرو يتدرب هذا الأسبوع ورحيم سترلينج خاض اليوم أول مران مع الفريق».

وأصيب سترلينج في ربلة الساق بينما كان يتدرب مع منتخب إنجلترا قبل مواجهة بلجيكا، بينما خرج آكي مصابا في مباراة هولندا وإسبانيا في 12 نوفمبر بسبب مشكلة عضلية.