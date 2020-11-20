شكرا لقرائتكم سيد عبد الحفيظ يتفقد أرضية ملعب برج العرب.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ملعب برج العرب قبل المباراة المرتقبة ضد أبو قير للأسمدة فور وصول النادي لمعسكر برج العرب.

ويلتقي الأهلي نظيره أبو قير للأسمدة في المباراة المقررة لهما في كأس مصر في الخامسة عصر غداً السبت وسط مخاوف من سوء حالة الطقس التي تضرب البلاد خلال الفترة الحالية.

وحرص عبد الحفيظ على تفقد ملعب استاد برج العرب ومعرفة ما إذا كانت الأرضية جاهزة لاستضافة اللقاء من عدمه للحفاظ على اللاعبين.

ظهرت أرضية ملعب استاد برج العرب في أبهى صورة لها منذ فترة طويلة، بعد تحسين حالة أرضية الملعب، قبل ساعات من استضافة مباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وشهدت الفترة الأخيرة تخوف من سوء أرضية استاد برج العرب، لاسيما أنه كان مرشحا لاستضافة نهائي دوري أبطال افريقيا قبل أن يتم نقله إلى استاد القاهرة الدولي.

وشهد استاد برج العرب تزويده بنظام صرف يمكنه صرف اي كمية متراكمة من مياه الامطار في اقل من 10 دقائق.



سيد عبد الحفيظ يتفقد أرضية ملعب برج العربقبل مباراة أبو قير للأسمدة (1)



سيد عبد الحفيظ يتفقد أرضية ملعب برج العربقبل مباراة أبو قير للأسمدة (2)



سيد عبد الحفيظ يتفقد أرضية ملعب برج العربقبل مباراة أبو قير للأسمدة (3)