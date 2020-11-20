شكرا لقرائتكم المصرى يعلن ستاد بورسعيد ملعبا له فى الموسم المقبل والإسماعيلية البديل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة المصرى البورسعيدى أن الإدارة حددت ملعب النادى المصرى ببورسعيد لخوض الفريق الكروى مبارياته عليه فى الموسم المقبل وأن يكون ستاد الإسماعيلية البديل له خاصة وأن الفريق عانى كثيرا فى الأعوام الماضية من لعب المباريات باستاد السويس أو برج العرب .

وأضاف حلبية أن مجلس إدارة المصرى أرسلت فاكسا رسميا لمسئولى اتحاد الكرة تخبرهم بذلك قبل وقت كافى من بداية الدورى وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده إدارة النادى البورسعيدى عصر اليوم بأحد فنادق القاهرة لتقديم الصفقات الجديدة للفريق .

وأعلن مجلس إدارة المصرى البورسعيدى عن صفقاته التى أبرمها حتى الآن فى الميركاتو الصيفى، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد عصر اليوم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة بورسعيد. حضر المؤتمر مجلس إدارة المصرى البورسعيدى وعدد من قدامى اللاعبين على رأسهم إبراهيم المصرى وسمير التفاهنى وحسام غويبة وعبود الخضرى، بالإضافة إلى الصفقات السبعة وهم أحمد شديد قناوي القادم من الإنتاج الحربى ، وثلاثى نادى مصر مصطفى سلطان و علاء عطا و عصام ثروت ، وثنائى الزمالك أحمد رفعت ، محمد عنتر ، وأحمد دعدور القادم من بيراميدز .

وتحدث فى بداية المؤتمر محمد الخولى نائب رئيس النادى المصرى بأن جميع الصفقات التى أبرمتها لجنة التعاقدات جاءت طبقا لرؤية الجهاز الفنى للفريق بقيادة على ماهر، موضحا أن تلك الصفقات ليست الأخيرة ولكن هناك صفقات أخرى فى الأيام المقبلة وقبل غلق باب القيد الصيفى.

وأضاف الخولى، أن مجلس الإدارة يحاول حل أزمة استاد النادى المصرى وسرعة ترميمه خلال الأيام المقبلة حتى يعود الفريق للعب عليه من جديد أسوة بباقى الأندية، خاصة أن الملعب سيعود بالنفع على نتائج الفريق فى الموسم المقبل بعدما عانى مجلس الإدارة كثيرا فى اللعب خارج مدينة بورسعيد.