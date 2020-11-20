الركلات الثبتة والجمل التكتيكية عنوان مران الإسماعيلى

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جدة - عمرو شويل واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مرانه اليومى على الملعب الفرعى، ضمن برنامج الاعداد لخوض منافسات الموسم الجديد، واشتمل المران على مجموعة من الخطط الفنية أبرزها الركلات الثابتة باعتبارها أحد الحلول الهجومية فى تسجيل الأهداف. وقام الجهاز الفنى بتخصيص جملة فنية على التسديدات وسط تألق لمحمود عبد العاطى “دونجا” ارتكاز الفريق.

وحرص المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو على تصحيح الأخطاء الفنية خلال التقسيمة التى سعى اللاعبين خلالها على تقديم أفضل ما لديهم لنيل ثقته. واستمر الثنائي فخر الدين بن يوسف وبنسون شيلونجو في خوض تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف مخطط الأحمال فيما أدى محمد حمدى زكى وأحمد مصطفى تدريبات تأهيلية.

وكان مجلس الإدارة قد نجح مؤخرًا فى استعادة جهود الدولى التونسى فخر الدين بن يوسف من أجل الاستمرار فى تعزيز الجانب الهجومى للفريق كما أتم الإسماعيلى التعاقد مع أرى بابل الجناح الأنجولى من نادي التعاون السعودى وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكى، ورضوان شريفى الظهير الأيسر الجزائرى من اتحاد العاصمة واستغنى النادى الإسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الأهلى.

وأنهى الجهاز الإدارى لفريق الكرة الأول بالنادى الإسماعيلى، بقيادة طارق أبو الليل وأحمد صالح، إجراءات الاتفاق مع نظيره نادى طلائع الجيش، باستاد جهاز الرياضة العسكرى على تنظيم مواجهة ودية بين الفريقين يوم الثلاثاء المقبل الموافق 24 نوفمبر الجارى.

تأتى هذه المباراة الودية، فى إطار استعدادات الاسماعيلى لاستكمال منافسات كأس العرب للأندية الأبطال إضافة لمسابقة الدورى المحلى بنسختها الجديدة، ومن المقرر أن يخوض الفريق ودية أمام سيراميكا يوم 21 من الشهر ذاته.