شكرا لقرائتكم خبر عن العين يتجاوز الوصل وظروفه الصعبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق العين فوزاً مهماً على الوصل 2-1 في زعبيل، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي، ليحقق «الزعيم» فوزه الثاني توالياً رغم الصعاب التي يواجهها بمعدل الإصابات الكبير الذي ضرب صفوفه.

ورفع العين رصيده إلى 11 نقطة، مقابل 6 نقاط للوصل.

وللمرة الثانية على التوالي يقلب العين تأخره بهدف إلى فوز بعدما كان فعل ذلك أمام الظفرة، وتكرر الأمر نفسه في زعبيل الجمعة عندما تقدم «الإمبراطور» بهدف رائع من علي صالح في الدقيقة 28 يعد الأول للاعب الشاب في شباك «الزعيم».

لكن العين عاد مع قرب نهاية الشوط الأول بتسجيل التعادل عبر محمد عبد الرحمن «عجب» في الدقيقة 42، ثم استفاد من طرد مدافع الوصل سالم العزيزي في الدقيقة 52، ليسجل هدف الفوز في الدقيقة 62 عبر ركلة جزاء من التوغولي لابا كودجو.

وعزز العين رصيده كأكثر الفرق فوزاً على الوصل في حقبة المحترفين بالفوز رقم 16 وأكثر من هز شباكه بـ 52 هدفاً.

كما تجاوز العين الظروف الطارئة التي مر بها جراء الغيابات العديدة في صفوفه، والتي تفاقمت مع إصابة بندر الأحبابي خلال مجريات اللقاء أيضاً.