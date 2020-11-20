شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد كلباء يعود من الشامخة بأول فوز على بني ياس والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أيمن بشير

حقق اتحاد كلباء فوزاً مهماً ومستحقاً على مضيفه بني ياس بهدفين من دون رد هو الأول لـ«النمور» في الشامخة، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي.

ويدين كلباء بفوزه لجناحه التشيلي أنتينور جونيور الذي سجل الهدفين (27 و83 من ركلة جزاء)، ليرفع «النمور» رصيده إلى 9 نقاط، وبقي «السماوي» برصيد 10 نقاط وهو لم يعرف الفوز في آخر 3 مباريات، وتعرض للسقوط الثاني على ملعبه.

واستغل الضيوف الضربات الثابتة للوصول إلى المرمى، ونجح أنتينور جونيور في افتتاح هدفي المباراة برأسية جميلة ارتقى لها عالياً مستفيداً من كرة معكوسة من الركنية قبل أن يعود نفس اللاعب لتأمين الفوز بالهدف الثاني من علامة الجزاء.

وتمكن لاعبو كلباء في فرض سيطرتهم التامة ومارسوا ضغطاً عالياً وأجبروا أصحاب الملعب على البقاء في منطقتهم الخاصة أغلب دقائق اللقاء، وقطعوا الإمداد من خط هجوم بني ياس الذي افتقد خطورته المعهودة، وكان يمكن أن تتضاعف النتيجة لولا تألق الحارس فهد الظنحاني.

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