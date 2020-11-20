شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يأمل أن يُنهي ميسي مسيرته في برشلونة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إنه لا يعرف ما الذي يخبئه المستقبل للأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه عبر عن أمله ـ بصفته من عشاق برشلونة ـ أن يبقى المهاجم في النادي الإسباني حتى نهاية مسيرته.

ووقّع جوارديولا ـ الذي قاد سيتي للفوز بلقبين في الدوري الممتاز، وثلاثة ألقاب في كأس الرابطة، ولقب في كأس الاتحاد بعد وصوله في 2016 ـ عقداً جديداً لعامين ليبقى في الفريق الإنجليزي حتى نهاية موسم 2022-2023.

وزاد تجديد التعاقد مع مدرب برشلونة السابق التكهنات عن احتمال عودة ميسي للعمل مع جوارديولا، حيث يقضي المهاجم الأرجنتيني العام الأخير في عقده الحالي في إسبانيا، بعد أن باءت محاولته مغادرة برشلونة بالفشل، قبل انطلاق الموسم.

وقال جوارديولا للصحفيين قبل مواجهة توتنهام في الدوري السبت: «ميسي لاعب في برشلونة، إذا سألتني عن رأيي فإنني أشعر بامتنان كبير لما فعله برشلونة معي شخصياً. أريده أن يُنهي مسيرته هناك، أحب وأتمنى ذلك. قلتها آلاف المرات. أتمنى كمشجع لبرشلونة أن ينهي مسيرته هناك. لا أدري ما الذي يفكر فيه ميسي، لكنه يلعب حالياً في برشلونة وفترة الانتقالات في يونيو».

وسيتحول تركيز جوارديولا على الفور إلى مواجهة توتنهام صاحب المركز الثاني الذي قد يتصدر الترتيب، في حال الانتصار. وسيفتقد سيتي جهود لاعب الوسط البارز فرناندينيو بسبب المرض.

وأضاف جوارديولا: «عاد كثير من اللاعبين باستثناء نيثن آكي، وفرناندينيو، تنتظرنا مباريات كثيرة؛ لذا سيكون من المهم استعادة جهود الجميع، سيرجيو أجويرو يتدرب هذا الأسبوع، ورحيم سترلينج خاض اليوم أول مِران مع الفريق».

وأصيب سترلينج في ربلة الساق بينما كان يتدرب مع منتخب إنجلترا قبل مواجهة بلجيكا، بينما خرج آكي مصاباً في مباراة هولندا وإسبانيا في 12 نوفمبر، بسبب مشكلة عضلية.