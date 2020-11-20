شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الأخيرة لـ"دونجا" من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، سلبية من فيروس كورونا، ليتعافى اللاعب من إصابته والتى تم إكتشافها يوم 9 نوفمبر الجارى، ليدخل دونجا العزل الصحى ويطبق بروتوكول العلاج الذى نصت عليه وزارة الصحة المصرية، ومن المقرر أن ينضم دونجا لمعسكر فريقه المقام حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى فى إطار الإعداد للموسم الجديد، عقب التأكد من سلامته، حيث لم يتمكن اللاعب من المشاركة فى تدريبات فريقه تحت قيادة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا منذ أن تولى المهمة خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش.

وتدرس إدارة نادى الزمالك ومسئولي الكرة فى الفريق العرض الذي تقدم به نادى بيراميدز من خلال خطابا رسميا إلى نظيره الابيض يتقدم فيه بعرض رسمي لضم مصطفى فتحي جناح الزمالك المهاجم خلال الانتقالات الصيفية الجارية فى سرية تامة حيث لا يعلو صوت فى إدارة الكرة بالقلعة االبيضاء سوي تركيز اللاعبين قبل مواجهه الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجاري.