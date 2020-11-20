شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية المسحة الأخيرة لـ"دونجا" من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت نتيجة المسحة الطبية الأخيرة التى خضع لها نبيل عماد دونجا لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، سلبية من فيروس كورونا، ليتعافى اللاعب من إصابته والتى تم إكتشافها يوم 9 نوفمبر الجارى، ليدخل دونجا العزل الصحى ويطبق بروتوكول العلاج الذى نصت عليه وزارة الصحة المصرية، ومن المقرر أن ينضم دونجا لمعسكر فريقه المقام حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى فى إطار الإعداد للموسم الجديد، عقب التأكد من سلامته، حيث لم يتمكن اللاعب من المشاركة فى تدريبات فريقه تحت قيادة الأرجنتينى رودولفو أروابارينا منذ أن تولى المهمة خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش.
وتدرس إدارة نادى الزمالك ومسئولي الكرة فى الفريق العرض الذي تقدم به نادى بيراميدز من خلال خطابا رسميا إلى نظيره الابيض يتقدم فيه بعرض رسمي لضم مصطفى فتحي جناح الزمالك المهاجم خلال الانتقالات الصيفية الجارية فى سرية تامة حيث لا يعلو صوت فى إدارة الكرة بالقلعة االبيضاء سوي تركيز اللاعبين قبل مواجهه الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجاري.
وبات رحيل مصطفى فتحى بنسبة كبيرة فى يد الجهاز الفنى للفريق بقيادة البرتغالى جايمي باتشكيو المدير الفنى للفريق الأول بنادى الزمالك، تزامنا مع رغبة نادى بيراميدز فى ضم جناح الفريق المهاجم خلال الموسم المقبل فى الميركاتو الصيفي الحالي.
من جهته رحب فتحى بعرض بيراميدز خصوصا أنه مناسب فى كل الأحوال من حيث المقابل المادى الكبير الذى سيحصل عليه وكذلك تواجده بجوار مجموعة من النجوم الدوليين لمنتخب مصر ومنتخبات أخري فيما قرر الزمالك تأجيل مناقشة الأمر والبت فيه لحين انتهاء نهائى دوري أفريقيا المقرر له 27 من نوفمبر الجاري أمام غريمه التقليدي الأهلى فى نهائى القرن الإفريقي.
من جهته رحب البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفنى لنادى الزمالك، بشكل مبدئى على رحيل الجناح المهاجم مصطفى فتحي، معلالا ذلك بأن طريقة لعب فتحى غير مناسبة لنفس طريقة وخطط باتشيكو التى يعتمد عليها فى يادة مباريات الزمالك بشكل كبير، حيث يلتزم المدرب البرتغالي بالجانب الدفاعى دائما لجميع اللاعبين غير أن مصطفي ينقصه أداء الواجبات الدفاعية من خلال سرعة الارتداد وقطع الكرات مما يقلل من فرص مشاركة اللاعب فى تشكيل البرتغالي باتشيكو فى المباريات المقبلة.
وبالتالى فإن الخروج على سبيل الاعارة لاكتساب خبرات إضافية من خلال حجز مكان اساسي فى تشكيل الأندية الأخري هو الحل الأمثل والقائم حاليا.
كانت هذه تفاصيل خبر سلبية المسحة الأخيرة لـ"دونجا" من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.