شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخسر من السويس 2/0 وطرد لاعب الزمالك.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر منتخب الشباب تحت 20 عامًا، من نادي منتخب السويس، بهدفين دون رد ، في المباراة الودية التي أقيمت اليوم على الملعب الفرعي لاستاد السويس الجديد، سجل لمنتخب السويس في نهاية الشوط الاول أحمد زغلول، وأضاف أحمد الجندي من ركلة جزاء، في بداية الشوط الثاني ولعب منتخب الشباب بعشرة لاعبين نتيجة طرد حسام أشرف لاعب الزمالك والمنتخب للاعتراض.

وخاض المنتخب المباراة بتشكيل اضطراري نظرا للغيابات العديدة بسبب الاصابات المتعددة التي هاجمت الفريق خلال الاسبوع الماضي، وغياب بعض اللاعبين نظرا لمشاركتهم مع ناديي الاهلي والزمالك في منافسات كاس مصر.

وبدأ المنتخب المباراة بتشكيل مكون من: محمد سيحة في حراسة المرمي، محمود صابر، وحسام عبد المجيد وياسين مرعي ومحمد اشرف، في خط الدفاع، زياد كمال، وعبد الغني محمد وزياد فرج، في خط الوسط، وحسام أشرف واسامة فيصل وبلال مظهر في خط الهجوم

ومن المقرر أن يستأنف المنتخب تدريباته بعد غد الأحد على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعدادا للسفر إلى تونس يوم 12 ديسمبر المقبل لخوض فعاليات بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا.



منتخب الشباب يخسر من السويس بثنائية نظيفة وطرد لاعب الزمالك



منتخب الشباب



منتخب الشباب يخسر من السويس بثنائية