شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن لاعب الزمالك فى رحلة بحرية بالعين السخنة رغم إصابته بكورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر محمد حسن، لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى رحلة وفسحة بحرية بالعين السخنة، رغم إعلان إصابته مؤخرا بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، وقبل أسبوع من مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، المقرر إقامتها مساء الجمعة 27 نوفمبر على إستاد القاهرة الدولى، ونشر حسن عبر حسابه على انستجرام، صورة وفيديو خلال تجوله فى عرض البحر بـ"الجيت سكى".





وكان محمد حسن، لاعب وسط فريق الزمالك، أعلن الثلاثاء الماضى، إصابته بفيروس كورونا، عبر "ستورى" حسابه على موقع إنستجرام، حيث قال اللاعب: "نتيجة التحليل إيجابية، الحمد لله أرجو الدعاء بالشفاء"، وتعد حالة محمد حسن الثانية بين صفوف فريق الزمالك بعد إعلان حازم إمام، الظهير الأيمن للفريق إصابته بفيروس كورونا.

واقترب محمد حسن، من الانضمام إلى نادى البنك الأهلى، الصاعد حديثا إلى الدورى الممتاز، بعدما تلقى اللاعب عرضا من أحد وكلاء اللاعبين، بعدما دخل اللاعب دائرة المرشحين للرحيل عن قلعة ميت عقبة فى الموسم الجديد، لذا فتح اللاعب الباب أمام العروض التى تلقاها من أندية الدورى فى الفترة الأخيرة.





من ناحية أخرى، يدخل الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، معسكرًا مغلقا، اليوم، الجمعة، استعدادا لمواجهة نادى مصر، التى ستقام مساء غدًا، السبت، على ستاد السويس الجديد، ضمن مواجهات دور الثمانية لبطولة كأس مصر، التى يطمح الأبيض فى تحقيق الانتصار خلالها من أجل مواصلة مشواره نحو المنافسة على حصد لقب الكأس، خاصة بعدما استعاد الأبيض لجهود لاعبيه الدوليين فى المنتخبات المختلفة باستثناء الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، الذى سيغيب عن تلك المواجهة بسبب إيقافه على خلفية أحداث مباراة المصرى الشهيرة بالدورى حيث سيتم رفع الإيقاف عن اللاعب التونسى عقب مباراتين وسيغيب عن مواجهة نادى مصر بالإضافة إلى المباراة التالية المحلية للفريق الأبيض والتى ستكون فى دور قبل النهائى بالكأس حال إقصاء الزمالك لنظيره نادى مصر من المسابقة.

ومن المقرر، أن يلتقى الأهلى والزمالك فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، فى المباراة المقرر إقامتها يوم 27 من شهر نوفمبر الجارى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، حيث ستشهد البطولة قمة تاريخية والتى ستقام لأول مرة فى تاريخ البطولة بين فريقين من نفس البلد، جيث سبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.