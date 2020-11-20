شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرحب باستعادة لاعبيه المعارين والانضمام للفريق: عودة حميدة للنسور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب الحساب الرسمى للنادى الأهلى عبر تويتر، بنجومه الشباب العائدين من الإعارة والانضمام لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادى، استعدادا للموسم الجديد، وهم أكرم توفيق العائد من الجونة، ناصر ماهر وصلاح محسن العائدان من سموحة، حيث نشر الحساب صور اللاعبين خلال التدريبات الجماعية، أتبعها بتعليق: "عودة حميدة للنسور".





وشارك‏ صلاح محسن وأكرم توفيق، ثنائى الأهلى، فى مران الجماعى للفريق‏ الذى أقيم عصر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش، بعد انتهاء إعارتهما فى التدريبات الجماعية التى اشتملت على جانب بدنى ‏خفيف وتدريبات الكرة فى ختام استعدادات الأهلى لمواجهة أبوقير للأسمدة المقرر إقامتها مساء غد ‏السبت على استاد برج العرب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر.‏





من ناحية أخرى، أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، المقرر لها مساء غدٍ السبت في دور الـ8 ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ووليد سليمان وأيمن أشرف ومروان محسن وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأليو بادجي وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجيرالدو ومحمد شكري وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبد الرحمن أشرف.





وعقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلي، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الذى أقيم ‏عصر اليوم، الجمعة، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» وأكد عبدالحفيظ خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة اتباع التعليمات الطبية، والالتزام التام ‏بالإجراءات الوقائية والاحترازية فى ظل الموجة الثانية من فيروس كورونا وشدد مدير الكرة على ضرورة التباعد وعدم الظهور وسط أى تجمعات، والالتزام بكافة التعليمات ‏الوقائية، وحرص عبد الحفيظ على عقد محاضرة داخل ملعب التتش بعيدا عن الأماكن المغلقة ووسط ‏تباعد تام بين اللاعبين.‏



