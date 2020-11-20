شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الجولف: بطولة مدينتي المفتوحة للجولف إضافة كبيرة والتنظيم مثالي.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف أيمن حسين رئيس الاتحاد المصري للجولف، بطولة مدينتي المفتوحة الأولى بالإضافة الكبيرة لنشاط اللعبة في مصر.
وقال حسين إن البطولة مثالية في كل شيء من حيث التنظيم والاستضافة، وصنع الملعب تحديات كبيرة بين اللاعبين، وهو ما رفع حدة المنافسة بينهم.
وأشاد رئيس الاتحاد المصري للجولف، بملعب جولف "مدينتي"، الذي تشرف عليه واحدة من أكبر شركات التي تعمل في هذا القطاع على مستوى العالم، مؤكدا على إن زيادة عدد الملاعب وبهذا المستوى من الجودة يتماشى مع خطة الاتحاد لتطوير اللعبة، وزيادة قاعدة الممارسين.
وكشف أيمن حسين إن ملعب جولف مدينتى من أفضل الملاعب التى تقام عليها اللعبة وأنها أشعلت الحماس بين اللاعبين خلال البطولة، وأضاف أيمن حسين فى تصريحات صحفية إن ملعب جولف مدينتى من أفضل الملاعب التى تم إنشاءها لتطوير اللعبة فى مصر واهتمام مجموعة هشام طلعت مصطفى باللعبة جعلتها فى الريادة.
وقال حسن إسماعيل، لاعب المنتخب الوطني للجولف، إن تنظيم البطولة كان رائعا، وعلى أعلى مستوى، وكانت المنافسة قوية.
وأضاف، أنه قدم مستوى جيد وأفضل مما كان يتوقع، مؤكدا أنه يحرص على المشاركة في جميع البطولات لإضافة نقاط إلى رصيده وزيادة ترتيبه في التصنيف.
ودعا إسماعيل الشباب الصغار في السن لممارسة الجولف كلعبة تعلم الصبر والشغف، كما أنها رياضة تمارس في مساحات خضراء واسعة،ومناظر طبيعية خلابة، مشيدا بجمال ملاعب "جولف مدينتي".
وأكد حسام هلال لاعب الجولف وعضو مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى، أن ملعب جولف "مدينتي" هو تحفة فنية، مشيرا إلى إنها يشارك في العديد من البطولات لكنه لم يرى ملعب بهذه الروعة والجمال.
وأضاف أن توجه ورؤية المجموعة بإقامة مثل هذه البطولات يتماشى ويتناسب مع رغبة الاتحاد في تطوير اللعبة، وزيادة عدد ممارسيها.
وأبدى اللاعب الانجليزي جون ساينز انبهاره الشديد بالتنظيم الرائع للبطولة، وجودة ملعب جولف "مدينتي"، مؤكدا على إن بطولة "مدينتي" المفتوحة للجولف، تعد واحدة من أفضل البطولات التي شارك فيها على مستوى العالم.
وقال ساينز، أن التنظيم كان إحترافيا ورائعا، ومستوى الخدمة كان متميزا، وهو ما يصنع سمعة طيبة للبطولة في نسختها الأولى.
وعبرت اللاعبة الروسية إنجلينا جورديكو، عن اعجابها الشديد بالبطولة، مؤكدة أن ملعب جولف "مدينتي"هو الأفضل بين الملاعب التي مارست عليها اللعبة في مصر.
وأوضحت إنجلينا، أن الملعب يعد من الملاعب الصعبة وهو ما يزيد من قوة وحدة المنافسة، وهو من الأمور المفضلة بالنسبة لها، وهو ما دفعها للإصرار على استكمال منافستها بالرغم حدوث بعض التقلبات الجوية، لكن ذلك لم يمنعها من تحقيق هدفها والفوز بالمركز الأول في منافسات اليوم.
ويستضيف نادي جولف مدينتي ، اليوم الجمعة وغدا السبت ، 20 و 21 نوفمبر ، أول بطولة مفتوحة للجولف، وذلك بمشاركة أكثر من 90 لاعباً ولاعبة ممثلين عن معظم أندية الجولف فى مصر .
ويتميز ملعب مدينتى بأنه نادى عالمى بمعنى الكلمة ففور أن تطأ قدمك فيه يلفت نظرك الورود المنتشرة يمينا ويسارا والموسيقى الهادئة التى تثلج القلب وتؤهلك لرحلة مختلفة داخل واحد من افخم وارقى نوادى الجولف ليس بمصر فقط بل بالعالم وفور دخولك النادى يستوقفك ايضا خلية النحل التى تعمل به من عمال ينتشرون فى كل مكان يرعون المساحات الخضراء الشاسعة فى عمل جماعى يظهر فى النهاية هذا المشهد الخلاب من طبيعة ساحرة داخل اروقة نادى جولف مدينتى
وافتتح نادي جولف مدينتى أبوابه اليوم الجمعة وعلى مدار يومين ببطولة جذبت أكثر من 90 لاعبا سوف يتنافسون على ملعب روبرت ترنت جونز.
وتدير شركة "ترون" نادي مدينتي للجولف وهو أخر أعمال مجموعة طلعت مصطفى التي تستهدف تقديم رياضات ومرافق ترفيه عالمية لمجتمع مدينتي وخارجه، ولدى ملعب الجولف تصميم عالمي المستوى، ويتميز بمناظر خلابة ويقدم تحد ممتع لجميع اللاعبين من جميع القدراتكما يخطط نادي مدينتي للجولف لإطلاق برنامج نشط لتقديم اللعبة للاعبين جدد ، وتسخر جميع مرافق النادي وأنشطته نحو تنمية اللعبة في مصر.
وتعد البطولة الافتتاحية المقامة اليوم وغدا جزءا من وسام الاستحقاق "EGF"، وتضم بعض أفضل لاعبي الجولف الهواة داخل البلاد يتنافسون ليكونوا أول فائز في بطولة مدينتي المفتوحة.
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