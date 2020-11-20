شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو بيراميدز الدوليين ينضمون لمعسكر الإعداد غدًا بعد انتهاء فترة الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينضم غدًا السبت، لاعبو بيراميدز الدوليين لمعسكر الفريق المقام حاليًا فى أحد الفنادق الكبرى فى إطار الإعداد للموسم الجديد، وذلك بعد منحهم راحة سلبية عقب انتهاء مشوارهم مع المنتخب الوطنى، بمواجهتى توجو فى تصفيات أمم أفريقيا، لاسيما أن الخواجة الأرجنتينى قرر تأجيل خوض أى مباراة ودية لحين عودة الدوليين وهم عبدالله السعيد وعلى جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدى واحمد توفيق ورمضان صبحى.

ويُقيم بيراميدز فى الوقت الحالى معسكر إعداد لتجهيز اللاعبين للموسم الكروى الجديد الذى سينطلق فى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، وقرر الجهاز الفنى لبيراميدز أن يبدأ المعكسر بتقسيم التدريبات على فترتين "صباحًا ومساءً" من أجل رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين وتعويض فترة الراحة السلبية التى حصلوا عليها عقب الانتهاء من مواجهة نهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مطلع داخل نادي بيراميدز عن أن صفقة أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالأهلي باتت مهددة بعد دخول إدارة النادي في مفاوضات لضم مصطفى فتحي جناح الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتدرس إدارة نادى الزمالك ومسئولي الكرة فى الفريق العرض الذي تقدم به نادى بيراميدز من خلال خطابا رسميا إلى نظيره الابيض يتقدم فيه بعرض رسمي لضم مصطفى فتحي جناح الزمالك المهاجم خلال الانتقالات الصيفية الجارية فى سرية تامة حيث لا يعلو صوت فى إدارة الكرة بالقلعة االبيضاء سوي تركيز اللاعبين قبل مواجهه الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المقرر لها 27 نوفمبر الجاري.