شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف موقف أجاي من المشاركة فى نهائي أفريقيا أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبي للأهلي أن إصابة النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق بسيطة ولن تمنعه من المشاركة في مباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد القاهرة ، موضحاً أن الجهاز الفني قرر أستبعاد اللاعب من مباراة أبوقير للأسمدة غداً ، السبت، في دور الثمانية لكأس مصر بسبب الإصابة البسيطة التي تعرض لها مؤخراً في كاحل القدم حيث يُفضّل الجهاز الفني عدم مشاركة اللاعب في لقاء الكأس خاصة في ظل عدم مشاركته في المران الجماعي أمس وأمس الأول وأوضح مسئولو الاهلي أن أجاي سيُشارك في مران الفريق بعد غد، الأحد، بشكل طبيعي .

من ناحية أخرى ، أكد مسئولو الأهلى أن حالة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق جيدة، وأنه لا يُعانى من أية أعرض قوية لفيروس كورونا الذى أصيب به مؤخراً، وأوضح مسئولو النادى أن كهربا يخضع للعزل المنزلى حالياً ويتلقى متابعة مُستمرة من جهاز الفريق الطبى ويلتزم بالبرنامج العلاجى للتعافى من هذا الفيروس.

وأضاف مسئولو الأهلى أن اللاعب سيخضع لمسحة جديدة غداً، السبت، وبعدها سيتحدد موقفه من المشاركة فى التدريبات والمباريات، ويأمل الجهاز الفنى فى تحوّل العينة من إيجابية لسلبية بشكل يسمح للاعب بالمشاركة فى التدريبات الأسبوع المقبل، وبالتالى دخول قائمة الأهلى استعداداً لمباراة الزمالك.