شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يطارد نجوم الكرة المصرية.. 10 إصابات خلال أسبوعين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ضرب فيروس كورونا، الرياضة المصرية من جديد مع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس خلال الأيام الماضية بالتزامن مع فصل الشتاء، ليضرب 10 من نجوم الكرة المصرية وفى مقدمتهم فرارى الفراعنة محمد صلاح ونجم ليفربول الإنجليزى، والذى ظهرت إيجابية مسحته قبل مباراتى المنتخب مع توجو فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم المقرر إقامتها بالكاميرون العام المقبل.

وضمت قائمة ضحايا كورونا، العديد من الأسماء الشهيرة سواء بين المحترفين أو لاعبى الأهلى والزمالك، وكان أخرهم محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الأهلى، أحمد حسن كوكا مهاجم الفراعنة، محمد الننى نجم أرسنال الانجليزى، محمد حسن لاعب الزمالك، مدحت عبد الهادى مدرب الزمالك، حازم إمام ظهير أيمن الزمالك، محمود البدرى لاعب الإسماعيلى والمنتخب الأولمبى، نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز.

وانضم خلال الساعات الماضية محمود كهربا لاعب الأهلى إلى قائمة ضحايا الفيروس، وتبعه زميله صالح جمعة، قبل أيام من مباراة الأهلى والزمالك بنهائى أفريقيا.