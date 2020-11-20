أليو بادجي يتلقى عرضا من أميان الفرنسى والأهلى يدرس الموافقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السنغالي أليو باجي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضاً جاداً من فرنسا للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد خروج اللاعب من حسابات المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.
ودخلت العلاقة بين أليو بادجي وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لطريق مسدود بسبب المشادة التي حدثت بين الثنائي خلال مباراة صن داونز ضد الأهلي في دوري ابطال أفريقيا والتي رصدتها وسائل الاعلام وقتها بالإضافة الى إصرار المدير الفني على عدم الحاجة الى اللاعب نتيجة عدم قناعته بقدرات المهاجم التكتيكية والتي ساهمت في قرار رحيله المبكر.
ويبحث النادي الأهلي عن أفضل العروض التي يمكن من خلالها انتقال المهاجم أليو بادجي من الأندية الأوروبية خاصة وأن خزينة النادي تكبدت الكثير من الأموال تزيد عن مليوني ونصف المليون دولار مقابل التعاقد معه.
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