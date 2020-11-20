شكرا لقرائتكم خبر عن أليو بادجي يتلقى عرضا من أميان الفرنسى والأهلى يدرس الموافقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى السنغالي أليو باجي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي عرضاً جاداً من فرنسا للرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد خروج اللاعب من حسابات المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وقرر السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي العودة الى القارة العجوز والبحث عن نادي جديد عقب الاستقرار على رحيله من صفوف القلعة الحمراء. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..ورفض اللاعب السنغالي الشهير فكرة الانتقال إلى الاتحاد السكندري أو المصري البورسعيدي الذين أبديا رغبة قوية في الحصول على خدمات مهاجم الأهلي الشهير.

ودخلت العلاقة بين أليو بادجي وبيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لطريق مسدود بسبب المشادة التي حدثت بين الثنائي خلال مباراة صن داونز ضد الأهلي في دوري ابطال أفريقيا والتي رصدتها وسائل الاعلام وقتها بالإضافة الى إصرار المدير الفني على عدم الحاجة الى اللاعب نتيجة عدم قناعته بقدرات المهاجم التكتيكية والتي ساهمت في قرار رحيله المبكر.

ويبحث النادي الأهلي عن أفضل العروض التي يمكن من خلالها انتقال المهاجم أليو بادجي من الأندية الأوروبية خاصة وأن خزينة النادي تكبدت الكثير من الأموال تزيد عن مليوني ونصف المليون دولار مقابل التعاقد معه.