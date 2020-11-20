بعد إصابة كهربا وصالح جمعة.. خطوة رسمية من الأهلي قبل موقعة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بفريق النادي الأهلي، دخول فريقه معسكرًا مغلقًا بداية من يوم الأحد المقبل، وذلك من أجل الاستعداد لنهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غريمه الزمالك يوم الجمعة المقبل على ملعب "ستاد القاهرة" في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد عبدالحفيظ في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي، أن هذا القرار جاء؛ لتوفير الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة اللاعبين وتركيزهم قبل مباراة القمة.

وأضاف عبدالحفيظ، أن الفريق سيخوض مرانه بعد غدٍ الأحد على ملعب "مختار التتش" بالجزيرة، على أن يتوجه الفريق إلى معسكره المغلق بأحد فنادق القاهرة لبدء تنفيذ البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني.

وكان النادي الأهلي أعلن عن إصابة ثنائي الفريق محمود عبدالمنعم "كهربا" وصالح جمعة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جدير بالذكر أن الأهلي سيخوض مباراة غدًا السبت أمام فريق أبوقير للأسمدة على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية ضمن منافسات دور الثمانية من مسابقة كأس مصر.