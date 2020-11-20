استعدادًا للموسم الجديد.. الجونة يعلن 6 صفقات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي الجونة بصورة رسمية، اليوم الجمعة، التعاقد مع ستة لاعبين استعدادًا للموسم الجديد (2020 - 2021).

وأفادت الصفحة الرسمية لنادي الجونة، عبر "تويتر"، أن النادي الساحلي تعاقد مع كل من أحمد عادل عبد المنعم قادمًا من مصر المقاصة.

أما الصفقة الثانية فكان عودة نور السيد مجددًا بعدما لعب في صفوف الاتحاد السكندري في الموسم الماضي إلى جانب تجديد إعارة محمود الجزار من الأهلي.

وتعاقد نادي الجونة مع أحمد عامر من نادي أسوان، ومهاجم فريق الإنتاج الحربي محمد رجب والتونسي محمد حبيب قادمًا من البنزرتي.

وكان نادي الجونة أعلن أمس الخميس، استمرار رضا شحاتة ليكون على رأس قيادة الفريق في الموسم الجديد.

واستمر الجونة في بطولة الدوري بعد احتلال المركز الرابع عشر برصيد 37 نقطة بفارق أربع نقاط عن حرس الحدود والذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية.