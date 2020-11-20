ريال مدريد يُعلن إصابة يوفيتش بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة لاعبه لوكا يوفيتش بفيروس كورونا المستجد "كوفيد" ليغيب عن الفريق في المباريات المقبلة. وأجرى اللاعب المسحة الطبية مع زملائه استعداداً لاستئناف المباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لتظهر عينته إيجابيه. ويخضع يوفيتش للعزل ليتلقى العلاج وفقاً للبروتوكول المعمول به في إسبانيا، أملاً في شفاء سريع للعودة لدعم قائمة فريقه. وتألق يوفيتش مع منتخب صربيا في فترة التوقف الدولي الحالية وسجل هدفين لفريق في شباك روسيا في مجموعات دوري الأمم الأوروبية، كما سجل قبلها هدفاً لبلاده في شباك اسكتلندا في تصفيات يورو 2020.

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