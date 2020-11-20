ظهور 7 شباب في قائمة الأهلي لمواجهة أبو قير في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة أبو قير للأسمدة ضمن ربع نهائي كأس مصر المقررة غدًا السبت على ستاد برج العرب بالإسكندرية. ويتأهل الفائز من المباراة لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي الكأس. وتشهد القائمة تواجد 7 لاعبين شباب هم؛ مصطفى شوبير، حمزة علاء، محمد شكري، عربي بدر، فارس طارق، أحمد نبيل "كوكا"، وعبدالرحمن أشرف. ويغيب عن المباراة محمد هاني للإصابة، بالإضافة إلى إصابة محمود عبدالمنعم "كهربا" وصالح جمعة لإصابتها بفيروس كورونا، كما يغيب أيضًا لاعب الوسط عمرو السولية، فيما يعود علي معلول من بلاده ويبدأ التدريبات غدًا السبت. وأتت القائمة كما يلي: حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء. خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد شكري. خط الوسط: أليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" ووليد سليمان وحسين الشحات وأحمد الشيخ وجيرالدو وعربي بدر وفارس طارق وأحمد نبيل كوكا وعبدالرحمن أشرف. خط الهجوم: أليو بادجي ومروان محسن

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