قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد "كاملة العدد"

أعلن الجهاز الفني لفريق برشلونة الإسباني بقيادة الهولندي رونالد كومان عن قائمة الفريق لمواجهة مضيفه أتلتيكو مدريد والتي ستجمع بين الفريقين غدا السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.
وشهدت قائمة برشلونة لمواجهة اتلتيكومدريد عودة النجم البرازيلي فيليب كوتينيو.
وضمت قائمة برشلونة لمواجهة اتلتيكو مدريد في دوري ابطال أوروبا كل من :
حراسة المرمى: شتيجن - نيتو - تيناس.
خط الدفاع: ديست - بيكيه - لينجليت - ألبا - روبرتو - جونيور - مينجويزا.
خط الوسط: ألينيا - بيانيتش - بويج - بيدري - دي يونج - كوتينيو.
خط الهجوم: جريزمان - برايثوايت - ميسي - ديمبيلي - ترينكاو.
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