إصابة جديدة بكورونا في ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عبر موقعه على شبكة الإنترنت عن ظهور إصابة جديدة بفيروس كورونا بين لاعبي الفريق ، بعد تعافى الثلاثي إيدين هازارد، وكاسيميرو، وإيدير ميليتاو. تعافى الثلاثي إيدين هازارد، وكاسيميرو، وإيدير ميليتاو. وحسب بيان النادي الملكي، فإن اإصابة الجديدة للمهاجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش الذي كان يتواجد مع منتخب بلاده في الأيام الماضية. الدولي الصربي لوكا يوفيتش الذي كان يتواجد مع منتخب بلاده في الأيام الماضية. وذكر البيان أنه تم اجراء فحوصات طبية لبقية الفريق، وأعضاء الجهاز الفني، وجاءت نتيجة فحوصاتهم سلبية.

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