محمد بسيوني مديرا فنيا لكرة اليد بسموحة

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة رسميا اليوم عن تعيين محمد بسيوني مديرا فنيا لكرة اليد بالنادي . ونشر عامر صورة له مع بسيوني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كتب عليا : " تعاقد نادي سموحة الرياضي الاجتماعي برئاسة المهندس محمد فرج عامر مع الكابتن محمد بسيوني مديرا فنيا لكرة اليد لمدة موسميين ونتوقع لة كل نجاح باذن اللة ". الرياضي الاجتماعي برئاسة المهندس محمد فرج عامر مع الكابتن محمد بسيوني مديرا فنيا لكرة اليد لمدة موسميين ونتوقع لة كل نجاح باذن اللة ".

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