تعرف على السيرة الذاتية لـ "عاشقة الرياضة" عايدة إسماعيل مرشحة منصب أمين الصندوق باتحاد الطائرة

تقام يوم الحادي عشر من شهر ديسمبر المقبل انتخابات الاتحاد المصري للكرة الطائرة والتي ستكون لمدة عام واحد حتى نهاية دورة الالعاب الاولمبية طوكيو 2020 والتي تأجلت لعام 2021 بسبب انتشار فيروس كورونا .

ونتاول في سلسلة من المقالات السيرة الذاتية للمرشحين ونستعرض اليوم السيرة الذاتية للكابتن عايدة إسماعيل عاشقة الرياضة ونجمة منتخب مصر والنادي الأهلي و المرشحة لمنصب أمين الصندوق .

عايدة إسماعيل هي نجلة الراحل اللواء بحري مهندس إسماعيل عثمان كبير مهندسي القوات البحرية وزجة عبدالحميد الوسيمي المرشح لرئاسة الاتحاد .

تخرجت عاشقة الرياضة في كلية النصر للبنات بالإسكندرية E.G.C وحصلت على بكالوريوس تجارة شعبة إقتصاد .

عشقت عايدة إسماعيل الرياضة منذ الصغر فقد مارست الفروسية بنادي القوات المسلحة بالاسكندرية وكرة

اليد بنادي سبورتنج حتى فريق الدرجة الاولى وانضمت لمنتخب مصر للناشئات كما تألقت كلاعبة للتنس وحصلت على العديد من البطولات تحت 15 وتحت 18 سنة وفي مستوى السيدات وكان تصنيفها بين لاعبات التنس بمصر بين الأول والثاني لسنوات طويلة بسبب عشقها للكرة الطائرة وارتباطاتها التدريبية والتنافسية ضمن فريق الاهلي ومنتخب مصر للكرة الطائرة ومع كل ذلك هي ايضا بطلة مصرية من بطلات العاب القوى حيث فازت بالمراكز الأولى في الوثب العالي والطويل بمرحلتي الناشئات والدرجة الأولى والتتابع ٤ × ١٠٠ سيدات

وفازت كلاعبة كرة طائرة ببطولات الجمهورية بكافة المراحل السنية وبطولة الدوري الممتاز

للانسات لاعبة بنادي سبورتنج الاسكندرية .

انتقلت عايدة إسماعيل الى النادي الأهلي عام 1984 وحصلت على جميع البطولات التي شاركت فيها على مدار 10 مواسم كما شاركت مع فريق الاهلي بالبطولات الأفريقية للأندية وكابتن فريق النادي الاهلي لعدة اعوام.

وفي مجال العمل أنشأت عايدة إسماعيل أول مجموعة مدارس دولية رياضية في مصر بالإسكندرية وصاحبة وداعمة فكرة تكوين ناديين جديدين لخدمة الرياضة بالإسكندرية وهما نادي دلفي ونادي بايونيرز ، وكانت عضوا بمجلس ادارة نادي سبورتنج خلال الفترة من 2008 الى 2013

كما حصلت على شهادة في التدريب المستوى الدولي الاول وفازت بفريق نادي دلفي الذي تولته تدريبيا ببطولات الجمهورية ثلاث مرات متتالية تحت 18 سنه بنات والثالث على مستوى السيدات وقدمت للمنتخبات المصرية بالمراحل السنية العديد من اللاعبين واللاعبات لمنتخبات كرة الطائرة.

وهي الان تسعى لاستكمال مسيرة العطاء للرياضة المصرية بعدما ترشحت لامانة الصندوق باتحاد الكرة الطائرة ضمن قائمة الكابتن عبدالحميد الوسيمي .