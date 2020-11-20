كواليس صادمة في "خناقة" المركز الأولمبي وسر غياب اتحاد المصارعة عن التحقيقات

كشفت مصادر داخل الاتحاد المصري للمصارعة عن سر عدم حضور ممثل للاتحاد المصري للمصارعة لتحقيقات اللجنة الاولمبية التي اجرتها أول أمس مع المتورطين في واقعة المركز الأولمبي بالمعادي .

وقال المصدر للوفد أن رئيس الاتحاد هو من يجب ان يمثل الاتحاد في مثل هذه الأمور أو السكرتير العام إلا أن رئيس الاتحاد لم يحضر التحقيقات بسبب علاقته بالمدرب واللاعبين المتورطين في الواقعة خاصة وان المدرب تربطه برئيس الاتحاد صداقة شخصية وهو من أسند اليه مهمة تدريب المنتخب وبالتالي فضل عدم الحضور حتى لا يكون موضع اتهام من احد .

تطور سريع

وأوضح المصدر أن الأحداث تطورت بشكل مؤسف من مجرد مشادة كلامية قد تحدث في أي وقت إلى "خناقة شوارع" شهدت إهانات بألفاظ نابية يعاقب عليها القانون إلى جانب التعدي بالإيدي واحداث إصابات نتج عنها التقدم ببلاغات من كل الاطراف ضد بعضهم في قسم شرطة البساتين ، كما قام أحد موظفي المركز بتحرير محضر اثبات حالة بعد تعرضه للاصابة في "الخناقة"

أحداث مؤسفة

على جانب آخر علمت الوفد من شهود عيان تورط مسؤل كبير في شارك في الاحداث وقام بالتعدي على بالضرب على احد اطراف "الخناقة" في مشهد مؤسف

وكانت اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد فتحت تحقيقا موسعا في واقعة "خناقة" المركز الاولمبي وقررت إيقاف كل المتورطين في الواقعة .

قرارات حاسمة

وتم إيقاف كل من ممدوح فرج متولى مدرب منتخب المصارعة النسائية ومحمد عبد الحفيظ طلبة مدرب اللاعبة سمر عامر حمزه وسمر عامر حمزه لاعبة منتخب المصارعة النسائية و إسلام ممدوح فرج لاعب المصارعة الحرة "مقيد بسجلات الإتحاد" وأحمد ممدوح فرج لاعب المصارعة الحرة "مقيد بسجلات الإتحاد ".

محمد رضا على مدير إدارى الفرق القومية بالاتحاد المصرى للمصارعة والدكتور أحمد عمارة المشرف العام على المنتخبات بالاتحاد المصرى للمصارعة، وذلك بشكل مؤقت لحين الإنتهاء من التحقيقات اللازمة بشأن

الواقعة من قبل لجنة الأندية والهيئات والقيم باللجنة الأولمبية المصرية فى موعد غايته خمسة أيام من تاريخ التحقيق الذي تم اول أمس.

وسيتم إصدار القرار النهائى بعد إنتهاء التحقيقات بشكل فورى بناء على التوصيات التى ستصدرها لجنة الأندية والهيئات والقيم بناء على توصيات مستشار التحقيق وإعتمادها من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وذلك حفاظاً على الأخلاق الرياضية ومبادئ الحركة الأولمبية وحفاظاً على المال العام .

بيان رسمي

وفي نفس السياق أصدر أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للمصارعة بيانا رسميا مساء أمس بشأن الواقعة التي شهدها معسكر المنتخب بالمركز الأوليمبي بالمعادي .

اوضح البيان أن الامر تطور بشكل غير محسوب من جميع الأطراف بعدما بدأ بمشادة كلامية وكادت تحدث كارثة بسبب تخلي بعض أطراف الواقعة عن الدور التربوي بعدما سيطرت عليهم نزعات عدوانية تجاه بعضهم البعض .

وأضاف البيان أن مجلس إدارة الاتحاد سيقوم باتخاذ قرارات تأديلية حاسمة في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات اللجنة الأوليمبية ووزارة الشباب والرياضة ، مؤكدا أنه لا مجال للتهاون مع أي شخص داخل المنظومة يأتي بأقول وأفعال من شأنها المساس بسمعة اللعبة وعناصرها والنيل من إنجازاتها العالمية والأوليمبية .

وأشاد البيان بالدور الفعال لوزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية في احتواء الأزمة بشكل سريع واحترافي وتقديم العون لاتحاد المصارعة .