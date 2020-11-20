جوارديولا يعلق على امكانية توقيع ميسي لمانشستر سيتي

علق بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي ، عن الأنباء التي تشير ، لاحتمالية شراء السيتي لـ ليونيل ميسي نجم برشلونة، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويحق لميسي التوقيع لأي نادي في شهر يناير المقبل، مع تبقي 6 شهور على عقده مع فريقه الحالي.

قال جوارديولا في تصريحاته:"ميسي لاعب في برشلونة، إذا سألتني عن رأيي، فأنا ممتن

لما قدمه برشلونة لي".

وواصل:" أتمنى ان ينهي مسيرته هناك، في برشلونة وأحب أن يحدث ذلك وأكرر هذا الكلام آلاف المرات".

وتابع :" ميسي لاعب في برشلونة حاليًا، ولكنني لا أعرف ما يدور داخل ، وسوق الانتقالات الصيفي المقبل.