أسوان لـ"الوفد": بيراميدز أرسل عرضًا لضم كريم الطيب

كشف مصطفى أمين المشرف العام على الكرة بنادي أسوان، عن تلقي ناديه عرضًا رسميًا من نادي بيراميدز، بشأن التعاقد مع مهاجم الفريق كريم الطيب.

وقال مصطفى أمين في تصريحات خاصة لـ "الوفد": "بيراميدز أرسل عرضًا رسميًا لنا خلال الساعات الماضية من أجل التعاقد مع

كريم الطيب خلال فترة الانتقالات الحالية".

وأضاف: "بيراميدز أرسل عرضًا بقيمة 5 مليون جنيه للتعاقد مع كريم الطيب بالإضافة إلى 5 مليون أخرى كامتيازات ونسبة من إعادة بيع اللاعب في المستقبل".

وأشار: "مجلس الإدارة يدرس الأمر

في الوقت الحالي، حتى الَان لم نرد على بيراميدز".

واختتم: "سندرس الأمر جيدًا مع مجلس الإدارة والجهاز الفني بقيادة سامي الشيشيني".

وظهر كريم الطيب بشكل مميز مع أسوان في الموسم الماضي، حيث شارك في 21 مباراة بجميع المسابقات وسجل هدفين وصنع اَخر.

وانضم الطيب إلى المنتخب الأولمبي في تحت قيادة شوي غريب وشارك في مباراة كوريا الجنوبية الماضية.