تحديد موعد اصدار جدول الدوري المصري موسم 2021/2020

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة تحديد يوم الإثنين المقبل موعدًا لسحب قرعة النسخة المقبلة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وذكر الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك) :”يجري الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين المقبل الموافق 23 نوفمبر قرعة مسابقة الدوري الممتاز موسم 2021-2020، وذلك في الواحدة ظهرًا بفندق ماريوت الجزيرة.”

وأضاف :”يحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة في المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.”