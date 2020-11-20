أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الجمعة تحديد يوم الإثنين المقبل موعدًا لسحب قرعة النسخة المقبلة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وذكر الاتحاد عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الإجتماعي (فيسبوك) :”يجري الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين المقبل الموافق 23 نوفمبر قرعة مسابقة الدوري الممتاز موسم 2021-2020، وذلك في الواحدة ظهرًا بفندق ماريوت الجزيرة.”
وأضاف :”يحضر القرعة مندوبون عن الأندية المشاركة في المسابقة بواقع مندوب عن كل ناد يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته مستوفيا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية، بالإضافة إلى تحديد أرقام قمصان اللاعبين.”
كانت هذه تفاصيل خبر تحديد موعد اصدار جدول الدوري المصري موسم 2021/2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.