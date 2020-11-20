موسيماني يعلن قائمة الاهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر

أعلن المدرب الجنوب إفريقي “بيتسو موسيماني” قائمة الاهلي لمواجهة أبو قير للأسمدة في كأس مصر، المقرر لها مساء غد السبت في دور الـ8.

وجاءت قائمة الاهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء

خط الدفاع: رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، محمد شكري، عربي بدر، فارس طارق.

خط الوسط: حسين الشحات، محمد مجدي “أفشة”، آليو ديانج، أحمد الشيخ، جيرالدو دا كوستا، عربي بدر، أحمد نبيل كوكا، عبدالرحمن أشرف “مانو”.

الهجوم: مروان محسن، آليو بادجي.

ويغيب عن الاهلي كل من علي لطفي وجونيور أجايي بسبب الإصابة، وعمرو السولية بسبب الحصول على راحة.

يذكر أن الاهلي كان قد أعلن إصابة ثنائي الفريق محمود عبد المنعم كهربا وصالح جمعة بفيروس “كورونا“.

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