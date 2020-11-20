نيمار يتعافى من الإصابة ويعود إلى تشكيلة باريس سان جيرمان

عاد النجم البرازيلي نيمار إلى تشكيلة باريس سان جيرمان حامل لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي تواجه موناكو الجمعة، بعد إبتلائه من إصابة عضلية بفخذه أبعدته عن مبارتي منتخب بلاده الأخيرة في تصفيات مونديال 2022.

وغاب نيمار (28 عامًا) عن مواجهتي فنزويلا والأوروجواي ضمن تصفيات مونديال قطر 2022، بعد إصابة تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه في دوري أبطال أوروبا نهاية الشهر الماضي ضد إسطنبول باشاك شهير، التركي.

وحصل نيمار على الضوء الأخضر الخميس بعد مشاركته في التمارين الجماعية.

وأعلن مدربه الألماني توماس توخل الخميس امام وسائل الإعلام إنه سيمنحه “بضع دقائق” لخوض المباراة ضمن المرحلة الحادية عشرة من الدوري.

لكن الأهم من مواجهة الدوري ما ينتظر سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، حيث يلاقي لايبزيج الألماني الثلاثاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات، بعد حصده 3 نقاط فقط في 3 مباريات.

كما عاد إلى تشكيلة سان جيرمان مهاجمه الدولي الشاب كيليان مبابي والإيطالي مويس كين بعد تعافيهما من الإصابة.

لكن الفريق الباريسي يغيب عنه لاعب الوسط الدفاعي الإسباني آندير هيريرا الذي تعرض لإصابة بربلة ساقه الخميس في التمارين، فيما يتابع الايطالي ماركو فيراتي والأرجنتيني ماورو إيكاردي رحلة العلاج بعد غيابهم منذ مطلع أكتوبر الماضي.