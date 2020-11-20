أخبار الهلال| إعلامية إسبانية لـ”الخليج 365”: الاستبعاد الآسيوي يمنح الزعيم الفوز على النصر بسهولة!

أشادت الإعلامية الأسبانية، إيميليا فرا، بمستوى نادي الهلال، وامتلاكه العديد من اللاعبين الرائعين، حيث توقعت أن يُحقق الزعيم الفوز بسهولة أمام غريمه التقليدي نادي النصر، في مباراة الديربي يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري السعودي (كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين).

ويدخل الهلال مباراة النصر وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 10 نقاط، من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء وحيد، بينما يتواجد النصر في المركز الثالث عشر برصيد 3 نقاط بعد الهزيمة في 3 مواجهات والفوز مرة واحدة فقط.

وقالت إيميليا في تصريح حصري لموقع “الخليج 365” “أعرف فريق الهلال جيدًا، لديهم لاعبين رائعين وفريق مستقر، أتوقع فوزه بسهولة أمام النصر”.

وأوضحت الصحفية في جريدة “آس” الأسبانية أن استبعاد الهلال من دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي؛ بسبب إصابة العديد من لاعبيه بفيروس كورونا، سيجعله يضع كامل تركيزه على المنافسة المحلية.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد استبعد الهلال من دوري الأبطال، بعد تقديمه قائمة لم تتضمن سوى 11 لاعبًا أمام شباب الأهلي في آخر جولات دور المجموعات، وهو ما يقل عن النصاب القانوني المطلوب والبالغ 13 لاعبًا.

واتخذ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قراره بإلغاء المباراة أمام شباب أهلي دبي الإماراتي، ومن ثم استبعاد الهلال، حامل اللقب، وإلغاء جميع نتائجه وأهدافه في مرحلة المجموعات.

جدير بالذكر أن النصر ودع هو الآخر بطولة دوري أبطال آسيا، بعد هزيمته في نصف النهائي أمام بيرسيبوليس الإيراني بركلات الترجيح 5 ـ 3، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي 1 ـ 1.

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