أرتيتا: السفر إلى دبي ؟ توصلت لحل مع ويليان

أكد الاسباني ميكيل أرتيتا مدرب فريق آرسنال أنه عالج مع لاعب الجناح ويليان مسألة رحلته غير المصرح بها إلى دبي خلال النافذة الدولية، من دون الكشف عما إذا كان البرازيلي سيشارك أمام مضيفه ليدز يونايتد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد.

وشوهدت صور لويليان عبر إنستجرام في مطعم “نصرت” الشهير في دبي، مع مالكه التركي نصرت جوكشيه المعروف بـ “سولت باي”.

وبموجب القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد في إنجلترا، لا يُسمح بالسفر الدولي إلا لأغراض محدودة مثل العمل أو التعليم.

إلا أن الإمارات العربية المتحدة ليست مدرجة على لائحة الدول التي يتحتم على العائدين منها إلى بريطانيا الخضوع للحجر الصحي، لذا تمكن إبن الـ32 عامًا من العودة الى التمارين هذا الأسبوع.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحافي على هامش اللقاء “مهما يحصل من أمور لا نتوقعها، سنحاول حلّها داخليًا”.

وتابع “لقد عالجنا المسألة وشرحناها. أجرينا محادثة وشرحت ما توقعته. بالنسبة لكل لاعب، هناك العديد من العوامل الشخصية في الوقت الراهن”.

ولم تكن النافذة الدولية ايجابية لأرتيتا بعد إصابة كل من لاعب الأرتكاز المصري محمد النيني والمدافع البوسني سياد كولاسيناك بفيروس كورونا المستجد.

كما أشارت تقارير صحافية الى وقوع شجار بين البرازيلي دافيد لويز والإسباني داني سيبايوس خلال التمارين أدى إلى صفع الأول للثاني في وجهه.

وتحتم على قناص الفريق الغابوني بيير إيميريك أوباميانج أن يمضي ليلة على الأرض في المطار في غامبيا رفقة زملائه في المنتخب الوطني، بعد عدم ألتزام البعثة بالتدابير الخاصة بجائحة كورونا وفقًا للسلطات الغامبية قبل مباراتهم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 التي أرجئت حتى 2022.

وعلّق أرتيتا “لقد كانت تجربة فريدة. قلت له أنا متأكد أنك لم تنم على الأرض منذ سنوات. أعتبرها تجربة وعندما تنام في سريرك مساء، فكّر بكم هذا الأمر جيد ومريح وكم أنت محظوظ”.