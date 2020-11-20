سوق الانتقالات| نجل بطل كأس العالم وصاحب الكرة الذهبية 2006 يوقع مع لاتسيو

تعاقد نادي لاتسيو مع اليافع الايطالي “أندريا كانافارو”، نجل الفائز بالكرة الذهبية 2006 وقائد منتخب إيطاليا منذ فترة طويلة وبطل كأس العالم 2006 “فابيو كانافارو”.

وينضم اللاعب البالغ من العمر 16 عاما لفئة الشباب في لاتسيو قادماً من دوري السوبر الصيني ونادي “جوانجزو إيفرجراند” والذي كان والده مدرباً له منذ نوفمبر تشرين الثاني من العام 2017.

ووفقًا لنادي لاتسيو، فإن لاعب الوسط اليافع يعود إلى إيطاليا لأسباب تعليمية. سيلعب كانافارو مبدئيًا لفريق لاتسيو تحت 17 عامًا.

وأعلن النادي الايطالي عن ضم نجل بطل كأس العالم في بيان مقتضب جاء فيه: “يستمر عمل نمو وتقوية قطاع الشباب بالفريق الأول بالعاصمة بلا انقطاع”.

وأضاف: “اعتبارًا من اليوم، يمكن لفريق البيانكوسيليستي تحت 17 عامًا الاعتماد على إضافة جديدة ذات أهمية كبيرة. أندريا كانافارو، نجل المدافع الإيطالي السابق فابيو كانافارو والذي انضم إلى لاتسيو بعد تجربته في الصين مع جوانجزو إيفرجراند”.

وختم البيان : “بالعودة إلى إيطاليا لأسباب تتعلق بالدراسة، قرر أندريا كانافارو الانضمام إلى مشروع قطاع الشباب في لاتسيو، ليصبح عضوًا جديدًا في النادي. وسيتم تضمين كانافارو في فريق تحت 17 عام بقيادة ماركو ألبوني”.

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