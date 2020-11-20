سوق الانتقالات| يوفنتوس لم ينس جوهرته اللامعة مع باريس سان جيرمان

يراقب بطل ايطاليا يوفنتوس تطور مهاجمه السابق “مويس كين” المتألق مع باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم ويهدف إلى إستعادته في الفترة القادمة إلى النادي.

وتم تكوين المهاجم الشاب داخل نادي يوفنتوس ولم يتم بيع المهاجم إلى إيفرتون الإنجليزي في صيف 2019 إلا لموازنة الحسابات المالية.

ويذكر موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، أن “مويس كين” لاعب سيعود على الأرجح إلى جذوره، وأنه يزال في أذهان يوفنتوس رغم معاناته في موسمه الأول في إنجلترا، ما جعل ايفرتون يقوم بإرساله إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة لهذا الموسم.

ويضيف التقرير أن صفقة الإعارة، لا تتضمن خيار أو التزام للشراء ومن المرجح أن يعود إلى إيفرتون حيث أن كارلو أنشيلوتي ينتظر الترحيب به مرة أخرى إلا أن الشكل الرائع للمهاجم في فرنسا يبقيه على رادار يوفنتوس الذي يتطلع للتوقيع معه مرة أخرى في المستقبل.

ويحرص من جانبه باريس سان جيرمان حالياً، على التفاوض بشأن انتقال دائم للمهاجم الايطالي لملعب حديقة الأمراء، ويتطلع إيفرتون إلى إعادته إلى ميرسيسايد، بينما يريد يوفنتوس لم الشمل. ولا شيء مؤكد حتى الآن، لكن يوفنتوس يأمل في أن يكون الفائز في نهاية المطاف إذا سعى إلى العودة له.

ونجح البيانكونيري في ضم ألفارو موراتا إلى فريقه على سبيل الإعارة في الوقت الحالي، وإذا استمر أداء اللاعب الإسباني الجيد مع الفريق، فقد تكون خطوة كين خطوة للمستقبل.

اقرا ايضًا..