رياضة | جوارديولا يكشف عن موقفه من ضم ميسي لصفوف مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جوارديولا يكشف عن موقفه من ضم ميسي لصفوف مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن إمكانية التعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، خلال موسم الانتقالات المقبلة.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمواجهة توتنهام، اليوم الجمعة: "لا أفكر كثيرًا الآن في الألقاب، سيكون من الجيد إن قمنا بما فعلناه في آخر 3 أعوام، الأمر صعب، لكننا سنرى في النهاية ما نستحقه".

وعن قدوم ميسي إلى مانشستر سيتي: "ميسي لاعب في برشلونة، إذا سألتني عن رأيي، فأنا ممتن لما قدمه برشلونة لي وأرغب في أن ينهي مسيرته هناك، أحب وأتمنى ذلك، وكررته آلاف المرات".

وأضاف: "هو لاعب في برشلونة الآن، لكنني لا أعرف ما يدور في فكره، وسوق الانتقالات في يونيو".

يذكر مانشستر سيتي سيلعب ضد توتنهام في الجولة 9 من الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا السبت.