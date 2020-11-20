رياضة | نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن عودة نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر نبأ سار لجماهير ليفربول بشأن عودة نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى الجهاز الفني لفريق ليفربول الإنجليزي نبأ سار خلال الساعات القليلة الماضية، بشأن الدولي الهولندي المصاب فيرجيل فان دايك لاعب ، وفقا لما أكدته تقارير صحفية إنجليزية يوم الجمعة.

وقالت صحيفة ديلي ميل أن فان دايك بدأ ممارسة التمارين الخفيفة، بعد أسابيع قليلة عن خضوعه لعملية جراحية ناجحة لمعالجة إصابة في الرباط الصليبي للركبة.

يذكر أن فان دايك قد تعرض للإصابة في مباراة فريقه ليفربول أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تدخل متهور من حارس مرمى إيفرتون جوردان بيكفورد، وكان من المتوقع غياب قلب دفاع ليفربول طوال الموسم، فإن التطور الجديد ربما يعني إمكانية مشاركة فان دايك في الفترات الأخيرة من الموسم.

ويعاني بطل الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في هذا التوقيت من وجود غيابات عديدة في خط دفاعه، حيث تعرض جو جوميز لإصابة خطيرة هو الآخر ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، فيما يتوقع غياب الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد لأسبوعين.