رياضة | السكة الحديد يتعاقد مع عفروتو لاعب الأهلي

ووقّع لاعب الأهلي والمقاولون العرب والرجاء المطروحى السابق علي عقود إنضمامه لنادي السكة الحديد - أقدم الأندية المصرية - في حضور الدكتور محمد عيد رئيس النادي، ومحمد نافع ونبيل كمال المشرفان على الفريق، و جمعة مشهور المدير الفني ومحمد جمال مدير الكرة ووليد أنور مدير شؤون اللاعبين.

ويستعد السكة بقوة لإفتتاح مشواره في دوري القسم الثاني بمواجهة الترسانة في الجولة الأولي 25 نوفمبر الجاري.