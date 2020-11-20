رياضة | المنيا يفوز علي ملوي استعدادا للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر المنيا يفوز علي ملوي استعدادا للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق المنيا علي فريق نادي ملوي ، بهدفين لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب نادي المنيا الرياضي، وذلك ضمن استعداد الفريقين للموسم الكروي الجديد، والذي سينطلق بعد أيام قليلة.



افتتح اهداف الفريق المنياوي اللاعب محمود بليه، في الشوط الأول في الدقيقة 29، قبل أن يعزز نفس اللاعب بهدف ثاني في مرمي الفريق الضيف في الدقيقة 34 ، قبل أن يقلص الضيوف الفارق، باحراز هدف لهم، لتنتهي المباراه بفوز المنيا .



ويذكر أن نادي المنيا، قد فاز أمس، علي فريق ناصر الفكرية، بثلاثه اهداف لهدف، في المباراه التي جمعتهما علي ملعب نادي المنيا الرياضي، ضمن استعداد الفريقين للموسم الكروي الجديد.