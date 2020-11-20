رياضة | جيرالدو يتواجد في الأهلي بعد العودة من أنجولا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 20 نوفمبر 2020 07:17 مساءً - انت الان تقراء خبر جيرالدو يتواجد في الأهلي بعد العودة من أنجولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد الأنجولي جيرالدو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في استاد التتش ‏بالجزيرة، بعد عودته من أنجولا وانتهاء مهمته مع منتخب بلاده الذي خاض ‏مواجهتي الكونغو الديمقرطية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.‏

وخاض جيرالدو جلسة في الجيم، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم؛ ‏استعدادا لمواجهة «أبوقير للأسمدة» التي تقام مساء غدٍ على استاد برج العرب في دور الثمانية ‏ببطولة كأس مصر.‏

وتواجد جيرالدو اليوم وفقا للموعد المتفق عليه مع الجهاز الفني قبل سفره إلى أنجولا‏ للانضمام إلى منتخب بلاده.‏